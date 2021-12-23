Калининградская «Балтика» отправилась на сборы в Турцию

На сборах в Турции, куда отправилась «Балтика», проведут 10 контрольных игр. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«В турецкой провинции Анталия, где «Балтика» будет готовиться к весенней части Олимп-ФНЛ, балтийцы сыграют 10 матчей с соперниками из Болгарии, Сербии, Польши, клубами РПЛ и ФНЛ», - рассказали в пресс-службе.

Так, 22 января пройдут игры с командами из Болгарии и Польши, также из Сочи.

Расписание следующих игр:

3 февраля. «Балтика» – «Спартак» (Суботица, Сербия), 11.00;

3 февраля. «Балтика» – «Напредак» (Сербия), 17.00;

13 февраля. «Балтика» – «Алания» (Владикавказ), 11.00;

13 февраля. «Балтика» – «Алания» (Владикавказ), 17.00;

17 февраля. «Балтика» – ФК «Нижний Новгород», 11.00.