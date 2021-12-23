78 пенсионеров, 49 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 160 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 78 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 работника транспортных предприятий, водителей;

- работник с/х;

- сотрудник банка;

- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- ребенок, посещающий детский сад;

- 5 учащихся;

- 3 студента 3 образовательных учреждений;

- 49 неработающих.