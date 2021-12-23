78 пенсионеров, 49 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: "КП" Архив
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 160 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 78 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 работника транспортных предприятий, водителей;
- работник с/х;
- сотрудник банка;
- 3 сотрудника предприятий ЖКХ;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- ребенок, посещающий детский сад;
- 5 учащихся;
- 3 студента 3 образовательных учреждений;
- 49 неработающих.