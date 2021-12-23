Волонтеры «Единой России» помогли закрыть потребность врачей в транспорте

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С начала 2021 года волонтерами было совершено почти 300 тысяч выездов. Они помогали врачам доехать на работу и обратно, отвозили их к больным и доставляли пациентов в больницы.

Как сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на видеоконференции с региональными волонтерскими центрами партии, благодаря этому была полностью закрыта потребность медперсонала в транспорте. Об этом пишет nashgorod.ru.

Кроме этого, волонтерами было доставлено два миллиона лекарственных препаратов для пациентов, которые находились на домашнем лечении, около 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания для медицинских сотрудников, которые работают в красных зонах. Было обработано более 815 тысяч заявок от населения.

Турчак сказал о том, что в этой работе активно участвовали депутаты ЕР всех уровней. Благодаря им было совершено 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок лекарств пациентам домой и передано 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания. Он поблагодарил всех участников за оказанную помощь.

Также Турчак отметил, что за два года было создано волонтерское сообщество. За этими цифрами стоит решение чьих-то проблем, судьбы разных людей. Сегодня открываются новые направления деятельности: волонтеры сдают кровь, рассказывают людям о вакцинации, оказывают помощь соцслужбам. Потенциал ЕР огромен, и он будет дальше развиваться.

В текущем году волонтерская работа шла по разным направлениям. Так, «Волонтеры-медики» проконсультировали больше 18 миллионов граждан. А председатель Всероссийского общественного движения Мария Якунчикова отметила, что волонтеры оказывали помощь в медорганизациях, работали в кол-центрах и доставляли лекарства на дом.

Как сообщает сайт ER.ru, в ходе видеоконференции руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова, выступила с инициативой учредить награду за добровольчество. Эта награда действует в половине регионов России, и предложение реализуется сейчас в Ленинградской и Костромской областях. Также поддержали инициативу о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов.

И по окончании конференции Турчак отметил, что новогодние праздники никак не повлияют на работу волонтеров, она будет продолжаться.

«В марте 2020 года на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» приступил к работе волонтерский центр. Волонтеры принимали заявки и обзванивали пожилых граждан с инструкциями по соблюдению карантинных мер, проводилась закупка, фасовка и доставка продуктовых наборов, лекарств, масок и антисептиков.

За 2021 год было доставлено 1 000 наборов и 150 антисептиков. Оказывалась всесторонняя помощь врачам, работающим в красной зоне. Дети врачей области получат к Новому году 710 сладких подарков. На ежедневной основе идет работа автоволонтеров, которые занимаются перевозкой врачей к пациентам, лечащимся на дому, в этом году они отработали 71 заявку.

Работа волонтерского центра в период пандемии стала возможна за счет регулярной финансовой помощи депутатов партии «Единая Россия» всех уровней и активных партийцев. Всего в фонд поддержки поступило более 2 миллионов рублей, из них за 2021 год - 400 тысяч», - рассказал руководитель регионального волонтерского центра партии в Калининградской области Артем Леваков.