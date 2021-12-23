Приставы взыскали 12 млн со строительного супермаркета за вывоз мусора

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы взыскали с сетевого строительного супермаркета 12-миллионный долг за вывоз отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Организация не оплачивала услуги регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Оператор обратился в суд, который вынес решение в пользу истца. Однако организация не оплатила задолженность в установленные сроки, поэтому сотрудники службы обратили взыскание на денежные средства должника: с банковских счетов организации деньги были перечислены на депозитный счет отделения судебных приставов.

Задолженность в сумме 12 млн рублей уже поступила взыскателю.