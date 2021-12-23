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Общество23 декабря 2021 11:26

C начала года в регионе обезврежено более 10 тысяч боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Калининградской области было обнаружено и уничтожено более 10 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также в 2021 году в области удалось не допустить роста пожаров в населенных пунктах, на 14% сократилось количество происшествий на воде.

«Переходя к задачам на 2022 год, считаю, что особое внимание следует уделить обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также обеспечению нормативного уровня пожарной защиты социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Кроме того, необходимо и дальше наращивать возможности территориальной подсистемы РСЧС, укреплять ее кадровый потенциал и техническую оснащенность на всех уровнях».