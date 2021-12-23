Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 190 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 71 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 4,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 9,

Гвардейский городской округ - 15,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 4,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1.