В январе 2022 года появится рейс Махачкала - Калининград с посадкой в Брянске

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В январе 2022 года планируется запуск рейсов из Махачкалы в Калининград с промежуточной посадкой в Брянске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу махачкалинского аэропорта.

«Авиакомпания «Руслайн» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Калининград c промежуточной посадкой в Брянске. Первый вылет из аэропорта Махачкалы запланирован на 4 января 2022 года», - сказал собеседник агентства.

По его словам, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-200.