В Гурьевске в доме поножовщика нашли тайник с оружием

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В полицию Гурьевска из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили 64-летнего местного жителя с ножевым ранением. Полицейские установили, что ранение мужчина получил в доме своего родного брата, и выехали на место.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили коробку с патронами и приняли решение тщательно обследовать жилище. И, как оказалось, не зря.

В потолке между первым и вторым этажами они обнаружили тайник с оружием и боеприпасами: 3 нарезных и 1 гладкоствольное ружье, 2 оптических прицела и 4 глушителя к ним, а также патроны различного калибра в общем количестве свыше 200 штук.

По словам 65-летнего владельца дома, оружие и боеприпасы ему передал на хранение летом 2020 года ныне покойный приятель. Эта версия проверяется.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, после получения результатов которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.