Калининградец не задекларировал валюту и лишился на границе 8 тысяч долларов

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградец не задекларировал валюту и лишился на границе свыше 8 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Советске. Выезжающий в Литву водитель БМВ имел при себе 6320 евро, 9915 долларов США, 71 300 российских рублей, 630 белорусских рублей, 220 польских злотых, 20 турецких лир, что по курсу ЦБ РФ на дату выезда составило 18 328 долларов США. А вывозить без декларирования можно сумму, не превышающую 10 тысяч долларов.

В результате денежные средства в части превышения (в эквиваленте 8328 долларов США) изъяты, а в отношении мужчины возбуждено административное дело.