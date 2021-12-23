Житель Немана похитил мобильник у спящего приятеля и уехал продавать его в Советск

В Немане застолье закончилось кражей и разбирательством с участием полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, выяснение обстоятельств началось с обращения в отдел «Неманский» местного жителя с заявлением. Мужчина пожаловался, что гаджет у него пропал, когда он мирно спал. Правда, дома в это время были еще и гости.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в квартиру одного из домов Немана, где проживают женщина с мужчиной, в гости в день исчезновения телефона приходил знакомый пары, - рассказывает о подробностях пресс-служба ведомства. - После застолья хозяин жилища отправился спать. Друг не смог разбудить его и ушел, прихватив с собой мобильный, лежавший на тумбочке.

Вскоре полицейские установили, что 48-летний гость ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и побои. Оперативники отследили маршрут перемещений злоумышленника и задержали его в Советске, где он уже пытался продать краденый телефон.

Похищенное имущество было изъято и передано владельцу, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».