Правительство Калининградской области выделило четверть миллиарда рублей на приют для животных

Реконструкция зданий под нужды приюта начнется в 2023 году Фото: Иван МАРКОВ

Антон Алиханов подписал постановление о выделении 220 миллионов рублей приюту для безнадзорных животных. Соответствующую публикацию можно увидеть на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление о выделении субсидии за номером 823 датируется 17 декабря. Документ указывает, что распоряжаться четвертью миллиарда рублей будет государственное бюджетное учреждение «Центр для безнадзорных животных».

Планируется, что деньги будут потрачены на реконструкцию зданий в поселке Славянское Полесского района и их приспособление под нужды приюта. Общая площадь зданий, где будет проведена реконструкция, составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается, что часть средств уйдет на разработку проектной и рабочей документации (документ указывает, что эти работы должны быть сделаны в 2021 году, от которого остается всего неделя). Сама же реконструкция должна пройти в 2023-2024 годах.