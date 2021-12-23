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Туризм23 декабря 2021 17:39

Калининградский автовокзал запускает рейсы до Вильнюса

Правда, речь пока идет только о двух конкретных датах
Иван МАРКОВ
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С 25 декабря из Калининграда до Вильнюса будет запущен автобусный маршрут. Как сообщает сайт автовокзала, речь пока идет лишь о двух рейсах в одну и двух в обратную сторону.

Первый рейс будет осуществлен в субботу 25 декабря в 10:15 (обратно автобус отправится 25 декабря в 10:00), а второй в субботу 8 января в то же время (в обратную сторону 9 января). Остановки будут сделаны в Черняховске, Гусеве и Мариямполе.

Билеты можно приобрести в кассах Автовокзала, предварительно ознакомившись с распоряжениями правительства РФ по ссылке.