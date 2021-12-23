В Светлом пес Гриша испугался взрыва петард, сел в автобус и уехал в Калининград

Пугливый пес Гриша Фото: Подслушано|СВЕТЛЫЙ 39rus

Во вторник 21 декабря в Светлом, как и по всей России, подростки взрывали петарды, веселясь перед новогодними праздниками. Конечно, никто из них не думал, что большинство собак на дух не переносят громких звуков. На этот раз не повезло псу по кличке Гриша. Как рассказывает калининградец Олег Нестеренко, знакомый хозяев Гриши, собака зашла в 105 автобус «и просто уехала в Калининград», предположительно выйдя на остановке улицы Театральной.

- Кто видел или кто знает, где собака, помогите найти и вернуть ее, - написал Нестеренко. – Пес невысокого роста, пугливый. Когда опасность, он просто садится в любой транспорт и уезжает подальше.

Параллельно похожее объявление распространяла хозяйка Гриши Оксана Ачкас. Вечером следующего дня «турист» нашелся. Как пишет калининградка Анжелика Новрузова, пес кружил вокруг остановки у Дома Искусств, «пытаясь уехать на автобусе». Гришу она задержала до приезда хозяев, и те вскоре опубликовали фото собаки, отдыхающей после путешествия.