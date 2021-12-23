Зеленоградского котошефа Светлану Логунову наградили медалью

Награжденная Светлана Логунова с заместителем председателя совета депутатов Фото: Газета "Волна"

В четверг 23 декабря в Зеленоградске прошла церемония награждения медалью «За заслуги перед Зеленоградским городским округом». Как сообщает газета «Волна», эту медаль решено было вручить 12 особо отличившимся медикам, сельским труженикам, муниципальным служащим и котошефу, но пока награду получили только две последних категории.

- Заместитель председателя окружного Совета депутатов Вадим Ростовцев вручил медали председателю комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Людмиле Пахоменко, начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Любови Толкачевой и котошефу Светлане Логуновой.

Напомним, должность единственного в России котошефа появилась в Зеленоградске в марте 2018 года. Тогда городские власти объявили конкурс на должность человека, который будет заботиться о городских котах и кошках.