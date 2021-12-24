По Калининграду расставили 120 новогодних елок в кадках

Одна из 120 елок на площади Победы Фото: Елена Дятлова

Калининград продолжают украшать к новогодним праздникам. В четверг 24 декабря по городу расставили 120 живых елей в кадках. Об этом в своем Инстаграме рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Не устану повторять, что уже это прекрасная калининградская традиция - украшать город на праздники хвойниками, а по весне высаживать их в наших парках и скверах, - написала Дятлова. - 120 живых елей в кадках сегодня расставили на площади Победы, Верхнем озере, на Баранова, около Зоопарка и у Дома искусств, а завтра развесят на них игрушки.

Чиновница добавила, что со следующего года сотрудники комитета по социальной политике пообещали привлечь к новогоднему оформлению калининградских школьников.

- На уроках труда ребята могли бы своими руками мастерить украшения, которые на память о нашем городе позволим забирать с собой туристам, - продолжила сити-менеджер. - А если еще приучить и гостей вешать какую-нибудь игрушку с пожеланием калининградцам взамен, то получилась бы очень милая акция.

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