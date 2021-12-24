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Происшествия24 декабря 2021 6:11

«Он нервничал и требовал обналичить миллион рублей»: сотрудница банка из Светлого спасла пенсионера от мошенников

Иван Осипчик едва не лишился своих денег после звонка неизвестных
Иван МАРКОВ
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Спасенный от мошенников пенсионер

Спасенный от мошенников пенсионер

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Светлом сотрудница банка и полицейские спасли местного пенсионера от мошенников, потребовавших от него снять миллион рублей и перевести на так называемый «безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, звонившая пенсионеру женщина представилась сотрудницей банка, офис которого расположен в другом городе. Она рассказала, что сбережения пенсионера под угрозой, и что информацию разглашать нельзя, «так как в местном офисе банка среди сотрудников якобы находятся мошенники».

65-летний мужчина поверил и отправился в банк обналичивать свои денежные средства. Поскольку в отделении банка в тот момент не было данной суммы, мужчине сообщили, что деньги выдадут ему на следующий день. Работала с клиентом сотрудница Кристина Ермоленко, которая заметила, что он сильно нервничал.

- Я поинтересовалась для каких целей ему нужны деньги и с кем он постоянно консультируется. Клиент очень нервничал и не хотел слушать. Подозревая, что это мошенники, я позвонила в полицию, - рассказала Кристина.

- Полицейские разыскали пенсионера по приметам на одной из улиц города, - передает подробности пресс-служба регионального УМВД. - Он продолжал разговаривать по телефону и не верил сотрудникам полиции, которые призывали его прервать разговор, так как ему звонят мошенники. Мужчина продолжал упорствовать и уверял, что действует по настоянию настоящих сотрудников банка. Его пригласили в отделение МВД России по Светловскому району для того, чтобы он мог лично убедиться, что перед ним сотрудники полиции. После общения с начальником территориального органа майором полиции Николаем Улицким светловчанин, наконец-то, поверил, что все это время действовал по указке мошенников.

В итоге, Осипчик поблагодарил сотрудников полиции и банка, что они помогли ему освободиться от давления аферистов.