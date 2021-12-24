Под Балтийском применили беспилотники для корректировки артогня

На полигоне Хмелевка под Балтийском прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений морской пехоты Балтийского флота. Как сообщает пресс-служба ЗВО Балтфлота, условного противника поразили расчеты реактивных систем залпового огня «Град». Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

- При проведении тренировки военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь, - сообщает пресс-служба военного ведомства. - Также для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и корректировке огня в ходе занятий применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Подготовка артиллерийских расчетов соединения морской пехоты флота проводилась как в дневное, так и в ночное время суток. В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.