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Происшествия24 декабря 2021 7:35

В Озерске полицейские раскрыли серию краж, совершенных криминальным дуэтом

Это уже четвертый эпизод, в котором поучаствовали братья 18 и 19 лет
Иван МАРКОВ
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В Озерске полицейскими установлен дополнительный эпизод в серии краж, совершенных братьями 18 и 19 лет. На этот раз криминальным дуэтом был похищен музыкальный центр из бани 60-летней женщины.

Ранее было установлено, что подозреваемые причастны еще к трем кражам из гаражей. Парни подбирали ключи к чужим гаражам и забирали оттуда ценное имущество.

Что касается музыкального центра, то его сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.