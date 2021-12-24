В Озерске полицейские раскрыли серию краж, совершенных криминальным дуэтом

В Озерске полицейскими установлен дополнительный эпизод в серии краж, совершенных братьями 18 и 19 лет. На этот раз криминальным дуэтом был похищен музыкальный центр из бани 60-летней женщины.

Ранее было установлено, что подозреваемые причастны еще к трем кражам из гаражей. Парни подбирали ключи к чужим гаражам и забирали оттуда ценное имущество.

Что касается музыкального центра, то его сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.