В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 декабря нет электричества и воды

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в пятницу, 24 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 15 до 19 часов электричества не будет на ул. К. Маркса, 49, 61, 65 (СОШ № 4), 98-100, ул. Каменной, 13а, 15, 17, 12а, 14, 16-22, 24-26, Каштановой аллее, 56-58, 60, ул. Коммунальной, 27, ул. С. Разина, 39-47, 34, 36.

В это же время, с 15.00 до 19.00, из-за отсутствия электричества не будут работать модули горячего водоснабжения домов на Каштановой аллее, 56-58, 60, и ул. С. Разина, 39-47.

В зону отключения попадут и два светофора: у школы № 4 и на перекрестке ул. К. Маркса - ул. Коммунальной.