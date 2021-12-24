В Калининграде меняется расписание двух рельсобусов

С 27 декабря меняется расписание движения двух поездов на маршрутах Калининград – Гурьевск и Киевская – Северный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Вечерний поезд № 6365/6366 сообщением Калининград – Гурьевск будет отправляться с Южного вокзала в 17:06 – на 6 минут позже, чем в действующем сейчас графике и также позже прибывать на промежуточные и конечную станции.

С остановочного пункта Киевская поезд № 6107 будет отправляться на 7 минут раньше – в 16:53, прибывать на Северный вокзал в 17:06.