9 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 156 случаев ОРВИ,20 пневмоний и 11 бессимптомных случаев.

Среди заболевших

-47 пенсионеров;

-9 медицинских работников;

-5 работников образовательных учреждений;

-10 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

-7 работающих на промышленных предприятиях

-10 работника транспортных предприятий, водителей;

-2 государственных служащих;

-1 работник с/х;

-1 сотрудник предприятий ЖКХ;

-3 работника предприятий пищевой промышленности;

-4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

-1 сотрудник гостиницы;

-2 сотрудника охранных предприятий;

-30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

-6 детей , посещающих Детские сады;

-12 учащихся школ,;

-6 Студентов;

-28 неработающих.