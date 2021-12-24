9 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Игорь БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 156 случаев ОРВИ,20 пневмоний и 11 бессимптомных случаев.
Среди заболевших
-47 пенсионеров;
-9 медицинских работников;
-5 работников образовательных учреждений;
-10 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
-7 работающих на промышленных предприятиях
-10 работника транспортных предприятий, водителей;
-2 государственных служащих;
-1 работник с/х;
-1 сотрудник предприятий ЖКХ;
-3 работника предприятий пищевой промышленности;
-4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
-1 сотрудник гостиницы;
-2 сотрудника охранных предприятий;
-30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
-3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
-6 детей , посещающих Детские сады;
-12 учащихся школ,;
-6 Студентов;
-28 неработающих.