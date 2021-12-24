В Калининграде меняются маршруты движения автобусов в Балтрайоне

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде с пятницы, 24 декабря, меняются маршруты движения автобусов в Балтийском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ремонта ул. Судостроительной поэтапно меняются маршруты №1, 3, 30, 39, 72. Так, автобусы №1 и 3 возвращаются на свои постоянные маршруты по Судостроительной, Батальной, О. Кошевого.

По мере подготовки проездов планируется также частичное изменение маршрутов №30 («СНТ «Победа» – ул. О. Кошевого»), № 39 («ул. Аксакова – ул. П. Морозова»), № 72 («мкрн Чкаловск – завод «Янтарь»).

Подробное описание изменения «траектории» движения общественного транспорта по району будет опубликовано дополнительно.