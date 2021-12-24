Эксперт-дендролог: «Борьба с омелой в Калининграде не должна приносить в жертву деревья»

Александр Матюха с 5-килограммовой омелой Фото: Калининградский зоопарк

2021 год в Калининграде можно назвать годом наступления на деревья с омелой – вечнозеленым растением, «присасывающимся» к веткам. В городе была вырублена масса деревьев, «пораженных этим растением-паразитом». По поводу бездумного сноса зеленых насаждений в четверг 23 декабря высказался завотделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка Александр Матюха. По его словам, убивает дерево не омела, а лесоруб.

- Прямые проблемы возникают, когда крона полностью замещается омелой, но зачастую это последствия общего ослабления дерева, вызванного комплексом причин, - считает Матюха. - Главная проблема омелы - ее масса и плотность, значительно увеличивающие нагрузку на ветви и парусность кроны. А когда она начинает собирать снег - вообще атас. Это как раз и есть причина, по которой ее популяцию нужно контролировать.

Эксперт-дендролог утверждает, что омела «больше любит породы с мягкой древесиной и тонкой корой, а у остальных только молодые побеги».

- Бездумная сплошная борьба с омелой убивает деревья быстрее, чем сама омела. Если вы режете крупные ветви только ради того, чтобы убрать омелу, то наносимый урон несоразмерен вреду от омелы. Омела - источник питания для птиц зимой. Это тоже важно, хоть и служит каналом распространения. Вывод: сдерживать омелу нужно с умом, вовремя убирать молодые ветви далеких от ствола порядков, со свежим заселением, чтобы впоследствии с развитием ветви не произошло ее слома под тяжестью, или никто не подумал бы резать крупную ветвь, оставляя жирный спил.