Власти Калининграда выделили 13 мест под новогоднюю торговлю

В Калининграде под новогоднюю торговлю выделено 13 локаций. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

За 23 дня аренды торгового места нужно будет заплатить 24643 рубля (4 кв.м) за торговлю товарами новогоднего ассортимента (кроме пиротехники), кофе, безалкогольными напитками.

Для общепита стоимости аренды составит 49287 рублей (8 кв.м). Желающим легально поторговать на праздниках необходимо обратиться в отдел потребительского рынка мэрии.

Где разрешено торговать:

озеро Летнее, ориентир – ул. Летняя

пруд Нижний, ориентир – детская площадка

озеро Верхнее, ориентир – ул. Пролетарская

ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского

сквер у памятника «Мать Россия»

проспект Мира, ориентир - сквер у гостиницы «Москва»

ул. Проф. Баранова, ориентир – ул. Горького, д. 2

ул. Проф. Баранова, ориентир – ТЦ «Кловер»

ул. Алданская, ориентир – сквер

микрорайон Чкаловск, ориентир – ул. Докука

проспект Победы, ориентир – д. 1 (вход в ЦПКиО)

проспект Мира, ориентир – д. 5 (сквер «Энергетиков»)

проспект Калинина, ориентир – Фридландские ворота