Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 187 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 17,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 11,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 2.