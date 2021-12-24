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Экономика24 декабря 2021 10:53

Калининградская область разместила облигации на 323 млн рублей

Ставка 1-го купона составила купона 9,5%
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На Московской Бирже в четверг, 23 декабря, состоялось размещение государственных облигаций Калининградской области 2021 года. В результате размещения регион привлек 323 млн 343 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного праивтельства

Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 9,5% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне 9,65% годовых.

Общий объем выпуска облигации по номинальной стоимости – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 7 лет с амортизацией долга начиная с 2025 года в размере 25% в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.