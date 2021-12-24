Путин: Бюджет увеличивает финансирование социалки

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На очередной пресс-конференции президента России Владимира Путина были затронуты вопросы расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, демографии, улучшения жилищных условий, развития инфраструктуры в регионах. Многие программы нашли отражение в народной программе «Единой России».

Глава государства ответил на 55 вопросов, пишет nashgorod.ru. Он отметил, что принятый бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. В нем увеличились затраты в области здравоохранения и социальной политики, причем в условиях распространения коронавируса. Бюджет обеспечил финансирование различных направлений, которые правительство начало реализовывать еще в прошлом году.

В 2022 году социальные расходы превысят четыре триллиона рублей. Расходы за 2021 год составили 3,9 триллионов рублей. Было расширено число семей, которые получат поддержку от государства, начали выплачивать пособия по беременности, делались единоразовые выплаты россиянам. В этом году были продолжены подобные мероприятия. Все действия были направлены на то, чтобы поддержать людей напрямую либо через бизнес, при сохранении рабочих мест или уровня заработной платы. Помимо этого, повысили МРОТ и прожиточный уровень. В связи с этим повысились социальные выплаты и пенсии.

По инициативе ЕР были приняты многие из действующих мер. Отдельный раздел народной программы посвящен мерам поддержки семей с детьми.

Также была затронута тема расселения аварийного жилья. Для этого выделено 45 миллиардов рублей.

Следует отметить, что волонтерские центры партии продолжают оказывать помощь россиянам, которые находятся на самоизоляции, и медперсоналу в красных зонах. Около 80 тысяч волонтеров занимаются автоволонтерством, привозят продукты и горячее питание медикам и развозят препараты больным на дом.

Как сообщает сайт ER.RU, самым важным направлением по преодолению постковидных последствий является восстановление после коронавируса, диспансеризация граждан, которые переболели. По поручению президента ЕР поручено содействие в выполнении программы медицинской реабилитации - финансирование программы партия обеспечила в бюджете.