На выходных в Калининграде продолжатся снегопады и усилится мороз

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Синоптики прогнозируют в Калининграде довольно интересные выходные. В субботу, по данным Гидрометцентра России, в нашем городе ожидается небольшой снег с дождем. Температура воздуха днем составит -1 градус, атмосферное давление останется пониженным - 753 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье неожиданно потеплеет. Днем термометры покажут +1 градус, вероятность выпадения осадков - 77%, вновь пройдет мокрый снег.

С наступлением темноты температура начнет быстро падать. По прогнозу сайта rp5.ru, в ночь на понедельник похолодает до -9..-10 градусов/