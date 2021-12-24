В Новый год транспорт в Калининграде будет ходить до 22 часов

Мэрия Калининграда опубликовала порядок работы общественного транспорта в Калининграде в новогодние дни.

31 декабря перевозчики будут работать на муниципальных маршрутах до 22 часов.

1 января автобусы большого класса, маршрутки и электротранспорт выйдут на линию в 7.30.

С 3 по 6 января и 8 января маршрут №16 (ул. О. Кошевого – завод «Янтарь») будет работать по графику рабочего дня. Все остальные городские маршруты будут работать по графику выходного дня.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января никаких массовых гуляний с концертной программой в центре города не будет.