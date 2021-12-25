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Общество25 декабря 2021 6:38

На ул. А Невского в Калининграде сгорела автомойка

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В ночь на субботу, 25 декабря, на улице А. Невского в Калининграде произошел пожар на автомойки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:50. В одноэтажном здании горела кровля и стены на площади 100 квадратных метров. Огонь также повредил находившийся внутри автомобиль.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей составе 15 человек и 4 единицы техники.