На ул. А Невского в Калининграде сгорела автомойка

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В ночь на субботу, 25 декабря, на улице А. Невского в Калининграде произошел пожар на автомойки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:50. В одноэтажном здании горела кровля и стены на площади 100 квадратных метров. Огонь также повредил находившийся внутри автомобиль.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей составе 15 человек и 4 единицы техники.