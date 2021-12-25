Под Краснознаменском уголовник оставил соседа без отопления

В Краснознаменском районе полицейские раскрыли кражу из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Из дома местного жителя в разгар морозов пропал твердотопливный котел и две отопительные батареи. Мужчина на время ремонта проживал в соседнем посёлке, и по месту жительства давно не появлялся.

Сотрудники уголовного розыска провели подворовый обход, опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления сосед потерпевшего. 41-летний мужчина сознался в том, что влез к соседу и обокрал его. Он также пояснил, что ввёл в заблуждение знакомого, на автомобиле которого они отвезли похищенное в пункт приёма металлолома в Краснознаменске.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Кража». Устанавливается причастность мужчины к иным преступлениям.