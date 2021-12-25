В 2021 году в регионе против борщевика обработали 3,5 тысячи гектаров

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2021 году борьба с борщевиком велась практически во всех муниципалитетах Калининградской области. Выявленная площадь земель, засоренных борщевиком, составила 3,5 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вся выявленная площадь зарастания борщевиком либо обработана химическим препаратом, уничтожающим этот сорняк, либо скошена, – сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. – На 2022 год уничтожение растения запланировано на территории немногим более трех с половиной тысяч гектаров. Работы будут проводиться в основном химическим способом, как более эффективным методом борьбы, на всех категориях земель».

Министерство в течение декабря принимало заявки от муниципальных образований на работы по уничтожению борщевика в 2022 году.

«Это даст возможность проводить конкурсные работы в более ранние сроки и выйти на очаги, как только борщевик начнет прорастать», – добавила Наталья Шевцова.

Она также подчеркнула, что работы по уничтожению сорняка в обязательном порядке будут проводиться в течение ближайших четырех лет.