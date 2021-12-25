Калининградец воровал из супермаркета продукты и продавал прохожим

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который совершил не менее трех краж из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летний мужчина повадился похищать сыры, колбасы, сливочное масло и шоколад в одном и том же магазине города. Он набирал полную тележку одинаковых продуктов, затем перекладывал их в свой рюкзак и выходил из помещения, не оплатив товар. Так, в течение нескольких дней он сначала обокрал магазин на 3 тысячи рублей, затем на 5 тысяч и дважды за один день еще на полторы тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что калининградец продавал похищенные продукты случайным прохожим на улице. Деньги тратил на собственные нужды. На него завели уголовное дело по статье «Кража».