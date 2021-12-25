В Черняховске и Мамоново отремонтировали помещения поликлиник

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Черняховске капитально отремонтировали помещения поликлиники на втором этаже здания. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, там заменили двери, системы электро- и водоснабжения; обновили фтизиатрический блок, санитарные комнаты. Благодаря перепланировке в процедурном кабинете дополнительно оборудован кабинет врача. На капремонт было выделено 1,9 млн рублей.

Завершены ремонтные работы в рамках программы модернизации первичного звена и в поликлинике Мамоново. Здесь обновили хирургический, дерматовенерологический и стоматологический кабинеты, в которых заменены дверные блоки, системы электро- и водоснабжения, водоотведения, капитально отремонтированы полы, стены и потолки. Общая стоимость работ составила 1,5 миллиона рублей.