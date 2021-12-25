Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 106 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 2

Балтийский городской округ –8 ,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 14,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 1.