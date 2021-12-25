18 школьников, 11 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 случаев коронавируса. В структуре заболеваемости 159 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 15 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

— 35 пенсионеров;

— 8 медицинских работников;

— 4 работника образовательных учреждений;

— 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

— 5 работающих на промышленных предприятиях;

— 7 работников транспортных предприятий, водителей;

−1 работник с/х;

— 1 работник предприятия пищевой промышленности;

— 1 сотрудник банка;

— 1 сотрудник охранных предприятий;

— 1 сотрудник учреждений культуры;

— 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

— 5 неорганизованных детей до 6 лет;

— 2 ребенка , посещающих детские сады;

— 18 учащихся;

— 11 Студентов 5 образовательных учреждений;

— 42 неработающих.