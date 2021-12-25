18 школьников, 11 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 188 случаев коронавируса. В структуре заболеваемости 159 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 15 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
— 35 пенсионеров;
— 8 медицинских работников;
— 4 работника образовательных учреждений;
— 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
— 5 работающих на промышленных предприятиях;
— 7 работников транспортных предприятий, водителей;
−1 работник с/х;
— 1 работник предприятия пищевой промышленности;
— 1 сотрудник банка;
— 1 сотрудник охранных предприятий;
— 1 сотрудник учреждений культуры;
— 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
— 5 неорганизованных детей до 6 лет;
— 2 ребенка , посещающих детские сады;
— 18 учащихся;
— 11 Студентов 5 образовательных учреждений;
— 42 неработающих.