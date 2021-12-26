Антон Алиханов с семьей пришел покататься с горки в Центральном парке

. Фото: Instagram.com

Губернатор Антон Алиханов опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с отдыха в Центральном парке. Судя по снимкам, глава региона пришел покататься с горки со всей семьей - супругой Дарьей и тремя детьми.

Одна из подписчиц в шутку поинтересовалась у губернатора «А как же термопакеты?», намекая на лайфхак, которым Антон Алиханов делился в январе этого года. Тогда, напомним, глава региона тоже катался с детьми с горки в парке, используя вместо санок обычные термопакеты.

Теперь же, по словам губернатора, он и его семья «были готовы» к отдыху.