Стало известно, в каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 186 заражения коронавирусов. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, география новых случаев выглядит так:
Калининград - 98
Гусевский городской округ - 14
Черняховский городской округ - 11
Багратионовский городской округ - 10
Балтийский городской округ - 9
Гвардейский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ - 7
Светловский городской округ - 6
Гурьевский городской округ - 4
Светлогорский городской округ - 3
Славский городской округ - 3
Советский городской округ - 3
Мамоновский городской округ - 2
Неманский городской округ - 2
Озерский городской округ - 2
Нестеровский городской округ - 1
Янтарный городской округ - 1