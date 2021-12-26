Стало известно, в каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 186 заражения коронавирусов. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, география новых случаев выглядит так:

Калининград - 98

Гусевский городской округ - 14

Черняховский городской округ - 11

Багратионовский городской округ - 10

Балтийский городской округ - 9

Гвардейский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ - 7

Светловский городской округ - 6

Гурьевский городской округ - 4

Светлогорский городской округ - 3

Славский городской округ - 3

Советский городской округ - 3

Мамоновский городской округ - 2

Неманский городской округ - 2

Озерский городской округ - 2

Нестеровский городской округ - 1

Янтарный городской округ - 1