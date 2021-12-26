Как будут работать мобильные пункты вакцинации в Калининграде на зимних праздниках

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса продолжат свою работу на зимних каникулах. Как сообщает региональный минздрав, выходных будут два - 1 и 7 января. Время работы 31 декабря и 6 января – с 10 до 15 часов.

В остальные дни (до 16 января) вакцинация будет проводиться по живой очереди по следующему графику:

- в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2):

№ 1 – с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

№ 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30):

№ 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

№ 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - круглосуточно с 10.00 до 20.00 (перерывы с 12.30 до 13.00 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (перерыв с 3.00 до 3.45);

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17 б) - вход – с улицы Мусоргского, 10 а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Медпункт вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) будет работать без выходных, в том числе в праздничные дни, с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Расписание 17 мобильных пунктов вакцинации в 16 городах области размещается на интернет-ресурсах местных администраций, лечебных учреждений и СМИ.