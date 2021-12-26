Пенсионеры, медработники и сотрудники банка: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 186 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 48 пенсионеров;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 31 неработающий;

- 18 учащихся;

- 11 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 студентов 5 образовательных учреждений;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 4 работника транспортных предприятий, водителей;

- 4 сотрудника банка;

- 3 работника с/х;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 3 ребенка до 6 лет, не посещающих дошкольные учреждения;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 1 сотрудник охранных предприятий;

- 1 сотрудник гостиницы.

У 164 заразившихся есть симптомы ОРВИ, у 11 началась пневмония, еще 11 переносят бессимптомно.