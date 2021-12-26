Пенсионеры, медработники и сотрудники банка: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 186 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 48 пенсионеров;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 31 неработающий;
- 18 учащихся;
- 11 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 студентов 5 образовательных учреждений;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 4 работника транспортных предприятий, водителей;
- 4 сотрудника банка;
- 3 работника с/х;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 3 ребенка до 6 лет, не посещающих дошкольные учреждения;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 1 сотрудник охранных предприятий;
- 1 сотрудник гостиницы.
У 164 заразившихся есть симптомы ОРВИ, у 11 началась пневмония, еще 11 переносят бессимптомно.