На стадионе «Балтика» открылся крупнейший каток Калининградской области

. Фото: Instagram.com

В воскресенье, 26 декабря, на стадионе «Балтика» открылся крупнейший ледовый каток Калининградской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Антон Алиханов. Площадь сооружения составляет 2000 квадратных метров. Над катком работали специалисты, которые создавали знаменитый каток у ГУМа в Москве.

Часы работы нового катка: с 9 утра и до 10 вечера. Аренда коньков на один сеанс от 250 до 300 рублей. Посетить каток бесплатно со своими коньками смогут все желающие в будние дни на двух утренних сеансах в 10.30 и 12.00. Также предусмотрено бесплатное катание со своими коньками для многодетных семей от трех и более детей, а также пенсионеров- по будням с 09:00 до 22:00, в выходные дни и по праздникам - с 09:00 до 15:00. В осальное время многодетные семьи и пенсионеры могут воспользоваться скидкой 50%. На катке доступна аренда поддерживающие устройства для детей, услуги персонального инструктора, профессиональна заточка коньков. Запланирована работа уличных точек питания.

Арена проработает до февраля и будет открываться каждую зиму.