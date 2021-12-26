В Янтарном ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Екатерина Омельченко. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Янтарном начались поиски 15-летней Екатерины Омельченко. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЗАПАД», школьница ушла из дома в СНТ «Садовник» в субботу, 25 декабря, и пропала.

Приметы: рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы розовые до плеч. Была одета в темно-серое пальто, серые брюки и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 и 520-444 инфорг (бесплатный звонок). Также требуется помощь в распространении информации о пропаже (ориентировки) в сети интернет (паблики ВК, ОК, FB).