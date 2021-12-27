За неделю калининградцы добровольно сдали 4 единицы оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На прошедшей неделе в Калининградской области было изъято 8 единиц оружия, владельцы которого нарушали правила его хранения. На них составили 14 административных протоколов, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Всего сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили 66 владельцев гражданского оружия. Жители области добровольно сдали 4 единицы оружия.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что заявление на перерегистрацию оружия, пакет необходимых документов и само оружие должны быть представлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток до окончания срока разрешения.