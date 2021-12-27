10 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 171 случай ОРВИ,10 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 53 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 1 работник образовательных учреждений;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 1 работник с/х;
- 22 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка , посещающих 3 детских сада;
- 10 учащихся 10 школ;
- 4 студента 3
образовательных учреждений;
- 55 неработающий.