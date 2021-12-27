10 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 171 случай ОРВИ,10 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 53 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 1 работник образовательных учреждений;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 1 работник с/х;

- 22 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка , посещающих 3 детских сада;

- 10 учащихся 10 школ;

- 4 студента 3

образовательных учреждений;

- 55 неработающий.