Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 10:04

При пожаре на ул. П. Морозова погиб 66-летний мужчина

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде при пожаре в жилом доме погиб человек.Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла на улице П. Морозова. В квартире на третьем этаже четырехэтажного дома при тушении пожара обнаружили тело 66-летнего мужчины. Предположительной причиной возгорания является неосторожность при курении. Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза.

Для установления точной причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза.