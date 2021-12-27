При пожаре на ул. П. Морозова погиб 66-летний мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде при пожаре в жилом доме погиб человек.Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла на улице П. Морозова. В квартире на третьем этаже четырехэтажного дома при тушении пожара обнаружили тело 66-летнего мужчины. Предположительной причиной возгорания является неосторожность при курении. Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза.

Для установления точной причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза.