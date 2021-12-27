В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

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В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние ёлки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

«Порой, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно совсем немного. Помните момент из фильма „Один дома — 2“, когда Кевину предложили выбрать в качестве подарка на память игрушку прямо с елки? Вдохновившись этой сценой, мы хотим сделать наступающий праздник для наших клиентов ещё более волшебным. Каждому гостю после завершения обслуживания наш сотрудник также предложит выбрать и забрать с собой небольшой сувенир», — говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждёт родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.

Ранее Райффайзен Банк рассказывал, что к Новому году украсил живой елью обновленные отделения в Москве.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.