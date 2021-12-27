Райффайзен Банк запустил портал, где можно найти команду мечты

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На обновленном портале career.raiffeisen.ru можно отслеживать вакансии в определенных командах и продуктах, а также узнать о работе в банке и новых профессиях от самих сотрудников.

Райффайзен Банк обновил карьерный портал. Он стал единым пространством для соискателей, где собрана вся информация о работе в банке. На сайте можно найти вакансии в разных направлениях, узнать о стажировках и познакомиться с внутренней жизнью банка.

«Новый сайт мы создали так, чтобы дать кандидатам представление о всем спектре возможностей в банке, а также передать атмосферу работы в нашей команде. Для нас как работодателя на первом месте всегда стоят люди, мы ценим индивидуальность и создаем среду, в которой каждый может оставаться собой», - отметила Елизавета Тихонова, руководитель направления по развитию бренда работодателя и найму молодежи, Райффайзен Банк.

Узнать от первого лица о том, как живет банк и его сотрудники, можно на странице «Журнала». Там собраны истории сотрудников об их работе и увлечениях. Лучше ориентироваться в новых профессиях помогут видео-иллюстрации к вакансиям, где сотрудники соответствующих специальностей расскажут о своей работе. Например, можно будет узнать, чем занимаются инженеры данных, DevOps-специалисты или ИТ-команда в направлении риск-менеджмента. Это обновление появится на сайте в ближайшее время.

Также на портале появились специализированные разделы, посвященные самым востребованным направлениям, где регулярно появляется наибольшее число вакансий – это ИТ, продажи и клиентская поддержка. Благодаря обновленному инструменту фильтрации, найти вакансию можно не только по профилю или городу, но и по команде. Это актуально для случаев, когда соискатель хочет работать над определенным продуктом банка или уже знаком с членами команды и хотел бы к ним присоединиться.

«Специалистов Райффайзен Банка можно встретить среди спикеров ИТ-конференций, а также познакомиться с ними на митапах или открытых событиях, которые в том числе проводит наш банк. Нам важно делиться опытом и участвовать в жизни профессиональных сообществ. Кандидаты часто хотят прийти в команду к определенному эксперту, потому что уже встречали его, слушали его доклад и понимают, что разделяют его подходы в работе или хотели бы у него учиться», - прокомментировала Елизавета Тихонова.

Отдельный раздел посвящен старту карьеры и рассказывает о ключевых проектах для начинающих специалистов. Это флагманская программа развития Raiffeisen Evolve, которая рассчитана на полгода и предполагает глубокое погружение в жизнь банка, а также интенсивные «буткемпы» в различных направлениях ИТ.

Сайт полностью разработан командой банка с использованием элементов дизайн-системы Райффайзен Банка Vienna. Иллюстрации выполнены дизайн-студией Superdesigners. Портал интегрирован с HR-системами банка, также на 2022 год запланирован запуск личного кабинета соискателя, что позволит сделать процесс рассмотрения резюме и отбора полностью прозрачным для кандидата.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.