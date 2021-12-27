Более 10 тысяч калининградских школьников и студентов получили карты «Волна Балтики Регион»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области с 1 сентября школьникам и студентам было выдано более 10 тысяч транспортных карт «Волна Балтики Регион», по ним совершено 85 тысяч поездок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пятидесятипроцентная скидка для студентов очной формы обучения и школьников предоставляется в областных автобусах. Введение льготного проезда перевозчикам компенсируется из областного бюджета.

«В общей сложности льготная карта позволила учащимся сэкономить почти 4 миллиона рублей при оплате проезда на областных маршрутах. С учетом того, что на калининградских школьников это преимущество также распространяется, общее число пассажиров, которые могут воспользоваться льготным проездом в областных автобусах, составляет 45 тысяч человек», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Заявления на выдачу льготных транспортных карт «Волна Балтики Регион» можно подавать через многофункциональные центры.