В мэрии Калининграда извинились за уборку снега в выходные

. Фото: Александр Подгорчук

В администрации Калининграда признали проблемы с уборкой улиц от снега в минувшие выходные. Глава комитета городского хозяйства Александр Запивалов публично принес извинения за ситуацию на дорогах. По его словам, техника вышла на уборку утром в субботу, хотя снегопад начался еще в 23 часа в пятницу.

- К сожалению, наши службы отреагировали не совсем заблаговременно, - отметил Запивалов.

Городские власти уже проверяют, почему предприятие «Чистота» не сработало так оперативно, как было необходимо.

Сейчас, если верить информации мэрии, размещенной с соцсетях, на очистку Калининграда от снега задействованные все подведомственные организации, включая «Гортранс» и «Теплосети»- всего около 700 человек. Кроме того, прямо сейчас город закупает две дополнительные машины и навесное оборудование. Часть ручного труда в планах заменить механическим.