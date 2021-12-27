Пьяный житель Черняховска насмерть забил случайного собутыльника

Вечером 29 мая этого года пьяный 34-летний черняховец бродил по улицам города в поисках того, с кем можно было бы «продолжить банкет». Случайным собутыльником стал 52-летний местный житель. Знакомство отмечали на трубах теплотрассы в районе улицы Калининградской.

Дальше все банально: в процессе совместного распития спиртных напитков, как выражаются в полицейских протоколах, между горожанами произошла ссора, быстро переросшая в драку. Перевес в силах оказался за более молодым ее участником, который, как потом установили судмедэксперты нанес своему оппоненту не менее 13 ударов руками и ногами в область головы и тела. Оставив поверженного собутыльника валяться на земле, победитель гордо удалился. А побежденный от полученных травм вскоре скончался – там же, у теплотрассы. И был обнаружен лишь на следующее утро кем-то из городских собачников, выгуливавших своего питомца.

- Личность подозреваемого в преступлении следователями регионального Управления СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Черняховский» была установлена в кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о случившемся, - рассказали в УСКР. - На стадии предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину, подтвердил свои показания в ходе проверки на месте. Однако уже в суде отказался от сделанного признания, заявив о своей непричастности к совершенному преступлению.

Впрочем, собранных Черняховским межрайонным следственным отделом доказательств оказалось вполне достаточно для того, чтобы признать подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В итоге черняховцу было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.